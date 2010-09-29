В школах Швейцарии хотят показывать порнографию

Молодые члены Социалистической партии Швейцарии считают, что курсы сексуального воспитания в школах стали слишком скучными. Поэтому, чтобы избавиться от занудства на занятиях, нужно показывать порнофильмы. Так школьники лучше подготовятся к взрослой жизни.

По мнению продвинутых партийцев, начинать показывать эпизоды из порнофильмов на уроках можно школьникам с 10–12 лет. Президент молодых социалистов Женевы считает, что «видеоуроки» необходимо перенести на более поздний возраст – 12–13 лет. По его мнению, к этому времени подростки и так все знают и никаким сюжетом их не удивить.

Резко против нововведений выступают родители и директора школ Швейцарии: «Не дело школы демонстрировать шокирующие кадры перед учениками. Ценность этой извращенной инициативы сомнительна и нарушает неприкосновенность частной жизни». Но главное, даже инициаторы признают тот факт, что порнография призвана возбуждать, а не воспитывать.