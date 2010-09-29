Спецназ идет в ГИБДД

Власти Дагестана приступили к созданию спецподразделения ГИБДД. Оно будет заниматься задержанием чиновников, нарушающих правила дорожного движения, и местных «авторитетов».

Все дело в том, что обычные постовые просто-напросто боятся останавливать оснащенные спецсигналами автомобили с глухой тонировкой. На таких машинах обычно разъезжают представители власти или криминала. Поэтому на недавнем совещании руководства республики принято решение сформировать из 250 дагестанцев спецроту. Набирать туда предполагается в основном бывших спецназовцев, прошедших чеченскую войну и другие горячие точки.

Как надеются дагестанские власти, бойцы этой роты смогут в случае конфликтной ситуации дать отпор как криминалитету, так и зарвавшимся местным чиновникам. Есть информация и о том, что некоторые главари бандформирований тоже разъезжают с самовольно поставленными мигалками и наглухо затонированными стеклами. Считается, это дает им определенную защиту от неожиданных проверок.