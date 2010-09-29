Правительство довело ОАО «Туполев» до закрытия

В начале недели стало известно, что производство самолетов марки «Ту» в нашей стране может быть прекращено. Причина – единственный заказчик Ту-204СМ, авиакомпания «Атлант-Союз», отказалась от покупки этих лайнеров.

Как заявил председатель совета директоров «Атлант-Союза» Василий Кичеджи, перевозчик решил не покупать самолеты, не сойдясь в цене с лизинговой компанией «Ильюшин финанс». Там просили за один самолет больше 50 млн. долл., «Атлант» хотел скидку. Однако производство самолета очень затратно, и снизить цену было невозможно. Что теперь станет с Ту-204СМ, непонятно. Изначально их планировалось производить до 2020 года.

Единственный шанс для спасения самолета дает Сирия. В Дамаске рассматривают возможность покупки Ту-204, так как из-за санкций США сирийские авиакомпании не имеют возможности приобрести европейские и американские аналоги.

За 85 лет своего существования в конструкторском бюро Туполева разработаны сотни различных летательных аппаратов. Около 40 из них пошли в серийное производство. В небо нашей страны поднялось более 18 тысяч самолетов, на фюзеляжах которых была эмблема «Ту». Сотни самолетов экспортированы за рубеж. И вот теперь история «Ту» может подойти к концу.