Кусок мяса представлен к государственной награде

Как стало известно 20 сентября, бывший сотрудник Службы внешней разведки России (СВР), предатель Сергей Третьяков, бежавший в США в 2000 г., скончался, подавившись куском мяса. Об этом сообщает Associated Press.

В результате вскрытия также было установлено, что перебежчик страдал от злокачественной опухоли в толстом кишечнике. С. Третьяков умер еще 13 июня 2010 года. Но о его смерти американские власти объявили не сразу. Об этом стало известно только в разгар июльского шпионского российско-американского скандала. Говорят, что данный факт не хотела обнародовать жена предателя.

В период с 1995-го по 2000 г. С. Третьяков занимал пост заместителя главы разведывательной миссии России при ООН. В это время он и был, скорее всего, завербован американскими спецслужбами. После его разоблачения двойной агент вместе с женой и дочерью получил убежище в США.

Российские эксперты разведки считают, что именно С. Третьяков выдал американцам 11 агентов СВР, проживавших на нелегальном положении в США. Они были арестованы в июле этого года. В их числе героическая разведчица Анна Чапман.