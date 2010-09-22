Арзамасские «Тигры» прыгнули в Бразилию

Единственный пока экземпляр специальной полицейской машины «Тигр» поступил в полицейский батальон специальных операций Рио-де-Жанейро. Здесь нижегородский броневик примет участие в патрулировании фавел – неблагополучных районов.

В бразильском варианте «Тигр» оснащен дизельным мотором «Камминз» бразильского производства, что облегчит обслуживание двигателей. Стоит один «Тигр» порядка 300 тыс. долларов. Российским бронеавтомобилем заинтересовалась полиция сразу нескольких бразильских штатов, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу в 2014 году. В перспективе возможна сборка российского внедорожника на территории Бразилии.

Автомобиль ГАЗ‑2330 «Тигр» выпускается в Нижегородской области на Арзамасском машиностроительном заводе. «Тигр» может перевезти от 6 до 9 человек, или 1200 кг груза со скоростью 140 км/ч. Огонь из пулемета и из личного оружия экипаж может вести на ходу. Условия для пассажиров в салоне на уровне легкового автомобиля среднего класса.