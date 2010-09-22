В Германии не хватает женщин

Такая неожиданная новость пришла из Бонна 17 сентября. В этот день министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле официально вступил в однополый брак. В пятницу он женился (вышел замуж) на спортивном менеджере Михаэле Мронце.

Как сообщает газета Bild, церемония регистрации однополого партнерства была проведена в Бонне обер-бургомистром города. На ней присутствовали лишь близкие родственники новобрачных. На следующий день одной из первых молодоженов поздравила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

На вопросы журналистов о прошедшей свадьбе представитель германского МИДа ответил: «Министр иностранных дел и Михаэль Мронц считают это их личным делом».

Личная жизнь, конечно, неприкосновенна. Но уже 19 сентября, в воскресенье, появились слухи об отставке Вестервелле с поста председателя Свободной демократической партии Германии (СвДП). Впрочем, как говорят, они совершенно не связаны с его браком. Причинами для подобных предположений послужили низкий уровень поддержки председателя в партийных рядах и резкое снижение популярности СвДП у избирателей.

На прошлых выборах в бундестаг в 2009 г. партия Вестервелле набрала рекордные для нее 14% голосов избирателей. В настоящее время, согласно опросам общественного мнения, за партию готовы проголосовать всего 5% немцев. Как в дальнейшем повлияет брак министра на его популярность в Германии, пока сказать сложно.