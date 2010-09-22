Ительмены бьют рекорды непрерывного танца

Традиционный краевой танцевальный марафон аборигенов Камчатки в рамках ительменского обряда «Алхалалалай» называют неофициальным первенством мира по танцам северных народов.

В 2009 г. был установлен рекорд соревнования – 15 час. 45 мин. беспрерывного танца. В 2010 г. марафон пройдет 25–26 сентября года в ительменской деревне Пимчах (село Сосновка Камчатского края). Оргкомитет обращает внимание на то, что марафон стартует в 18 часов, а финиширует как минимум в 10 часов следующего дня. Участники соревнований твердо намерены обновить прошлогодний рекорд. Поэтому болельщикам желательно приезжать с палатками и в соответствующем осеннем снаряжении.

«Алхалалалай» (Благодарение природе) – главный обрядовый праздник ительменов. Коренные народы благодарят природу за дары, полученные в осенне-летний период.