На Чукотке обнаружены обезглавленные белые медведи

Эксперты Совета по морским млекопитающим обнаружили на территории Чаунского и Иультинского районов Чукотки останки пяти белых медведей, в том числе две обезглавленные туши.

Сегодня в мире, по оценкам экспертов, живут около 21 тыс. белых мишек. На российский сектор Арктики приходится 5–7 тыс. зверей. В России обитает три популяции белого медведя: карско-баренцевоморская, лаптевская и чукотско-аляскинская. Численность чукотско-аляскинской не превышает 1500 медведей.

С 1956 г. в российской Арктике действовал полный запрет на добычу белого медведя. Но в июне 2010 г. Россия и США согласовали годовую квоту на добычу чукотско-аляскинской популяции в пределах 58 особей. Похоже, что это решение и подтолкнуло браконьеров на новые «подвиги».

– По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), – рассказывает «АН» пресс-секретарь WWF Мария Винокурова, – за последний год в Интернете обнаружено 22 объявления о продаже шкур белого медведя и 4 объявления о желании их купить. По оценке наших экспертов, ежегодно на Чукотке браконьеры из-за шкур убивают до 200 белых медведей.