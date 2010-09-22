Призывников по осени считают

1 октября Верховный Главнокомандующий Дм. Медведев подпишет указ об очередном призыве на военную службу. Число призывников до последнего момента держится в тайне.

- Весной этого года были рекрутированы 271 020 россиян призывного возраста. Осенью цифра должна увеличиться примерно на сто тысяч. Но столько призывников мы просто-напросто не наберем, – рассказал «АН» высокопоставленный офицер Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба.

Значительное увеличение численности призывников связано с тем, что начиная с января 2010 г. контрактников безжалостно выгоняют из армии. В основном им вменяют «нарушение условий контракта». Еще одним поводом для их увольнения является обязательная аттестация по физподготовке. Официально Минобороны массовые увольнения контрактников не комментирует. Неофициально же командиры частей говорят, что получена жесткая установка – увольнять по малейшему поводу в целях экономии финансовых ресурсов.

По словам офицера ГОМУ, сейчас от военной службы скрываются почти две тысячи призывников. А к концу года их численность может возрасти вдвое. Чтобы выполнить план по призыву, военным комиссариатам придется идти на различные уловки. В МВД уже направлено письмо из МО с просьбой «активно подключиться к выявлению лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу».