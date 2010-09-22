На Новый год доллар упадет в два раза

Национальное бюро экономических исследований США заявило 20 сентября о том, что рецессия в этой стране завершилась еще в июне 2009 года. Чуть позднее эти данные подтвердил и президент Барак Обама. Многие наблюдатели очень скептически отнеслись к такой оптимистичной статистике – безработица в США остается на стабильно высоком уровне.

А буквально на следующий день после «победных реляций» американский аналитик Джим Вилли сообщил и вовсе шокирующую информацию. Он заявил о возможной скорой одномоментной девальвации американского доллара на 50%. При этом Вилли ссылается на «таинственного» информатора из высших банковских кругов.

По мнению аналитика, наиболее удобный момент для такой акции – Рождественские праздники в конце текущего года. По словам Вилли, американские власти уже пытались организовать подобное на Рождество в конце 2005 года. Но тогда якобы против этого выступил Китай.

Не стоит забывать о том, что этот американский финансовый аналитик известен своими мрачными прогнозами. Ранее он предсказал крах европейской финансовой системы по следующему сценарию: вначале дефолты произойдут в Греции и Испании, затем в Прибалтике и Восточной Европе. Это «подкосит» всю Европу, а затем и США.