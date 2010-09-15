Вашингтон объявил о переработке новой порции российского урана

Более 400 тонн российского высокообогащенного урана переработано в низкообогащенных для использования на американских атомных станциях. Данный объем эквивалентен более чем 16 тыс. ядерных боезарядов. Об этом говорится в сообщении, распространенном Национальным управлением ядерной безопасности (НУЯБ) США.

По данным Института ядерной энергии (Вашингтон), переработка ядерных бомб из России составляет 45% всего топлива, используемого американскими АЭС. Программа разборки российских ядерных боеголовок и снижения концентрации урана в зарядах (неофициально известная как «Мегатонны в мегаватты», или Соглашение Гор – Черномырдин) заканчивается в 2013 году. И НУЯБ констатирует выполнение на 80% российско-американского соглашения от 1993 года.

Глава НУЯБ Томас Д’Агостино отметил «приверженность США и России безопасному и необратимому изъятию излишков расщепляющихся материалов в рамках важного двустороннего соглашения».

За время действия программы «Мегатонны в мегаватты» американские энергетические компании получили в свое распоряжение огромное количество сырья, появление которого на рынке существенно понизило цены и дало огромную экономию США. Но этого сырья атомным станциям России (и СНГ тоже) хватило бы лет на 30. Об этом «АН» подробно рассказывали в материале «Игра на ядерном баяне» (26.11.2009 г.).