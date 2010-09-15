Анчелотти запретил Жиркову петь

«Если моя команда выиграет чемпионат Англии, я закачу грандиозную вечеринку, – заявил главный тренер лондонского «Челси» Карло Анчелотти. – На ней будет разрешено абсолютно все. Единственное, что запрещу, – петь Юрию Жиркову».

Доводы - почему он поступит так жестоко по отношению к своему российскому игроку – Анчелотти привел в только вышедшей из печати автобиографической книжке «Красивые игры обычного гения». По его словам, полузащитник Жирков – человек талантливый. Вот только музыкальный слух у него отсутствует напрочь. «Когда однажды в присутствии всей команды он запел под караоке, то не попал ни в одну ноту, – пишет знаменитый тренер. – В него начали лететь куски хлеба, фрукты, однако Юрий продолжал. В течение пары минут он издавал звуки, похожие на вопли утопающей кошки или застрявшей в заборе свиньи. Наш вратарь Петр Чех даже хотел надеть свой шлем, лишь бы не слышать этого ужаса».

Анчелотти ни в коем случае не хотел обидеть Жиркова. В его книге, написанной с юмором, он много смеется и над самим собой. В частности, над своей грандиозной любовью к еде.