Небоевые потери

В Минобороны России расформировано Главное управление боевой подготовки и службы войск – ГУБП и СВ ВС. Оно отвечало за координацию всей боевой подготовки в видах и родах войск, подготовку армии к войне, координацию работы по обеспечению безопасности военной службы и поддержанию правопорядка. Вместо него в структуре Генштаба создадут небольшое управление.

Курировать новообразование станет бывший командующий Московским военным округом генерал-полковник Валерий Герасимов. Он потерял должность после объединения Московского и Ленинградского военных округов. По данным «АН», расформирование ГУБП планировалось еще с 1 июня, однако ждали приказа о слиянии округов.

ГУБП расформирован согласно директиве начальника Генштаба Николая Макарова. В ней также указано, что до 1 февраля появится новое Управление службы войск и безопасности военной службы Генштаба.

– Почему нельзя было вначале создать новое управление, хотя бы принять регламентирующие документы о его структуре и задачах, а затем уже расформировать старое? Теперь войска фактически на полгода остались без координации боевой подготовки. И кто будет отвечать за безопасность службы в этот период? – недоумевает офицер Генштаба.

В Минобороны официально не комментируют расформирование управления. Однако известно, что, например, Управление физической подготовки ВС РФ будет только расширяться.

По мнению президента Академии геополитических проблем генерал-полковника Леонида Ивашова, расформирование ГУБП и СВ ВС приведет к полному провалу в системе армейского планирования и подготовки.