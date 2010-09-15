Священники будут спасать не только души

С 1 октября этого года в МЧС начнут обучать священников действиям в экстремальной обстановке. Соответствующее соглашение заключили Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ и Русская православная церковь.

Стороны договорились совместными усилиями помогать населению, пострадавшему в результате разного рода ЧП. Поэтому среди пунктов соглашения, рассказали корреспонденту «АН» в МЧС, есть такие, как «планирование и координация действий», «проведение совместных учений и тренировок», «подготовка священнослужителей, сестер милосердия и добровольцев РПЦ к действиям в чрезвычайных ситуациях». Курс обучения составит 72 часа.

Со своей стороны, Православная церковь берет на себя обязательство оказывать пострадавшим и членам их семей духовную помощь и психологическую поддержку (в том числе в «полевых условиях»), организовывать походные храмы, а также сбор, доставку и распределение гуманитарной помощи.