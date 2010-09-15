В Сибири открывается филиал японского университета

Новосибирский Академгородок посетила делегация Университета Тохоку из Японии.

Во время встречи подписаны важные документы. Об этом «АН» сообщили в Центре общественных связей Сибирского отделения (СО) РАН. Университет Тохоку – один из трех старейших императорских университетов в Японии. Он основан как Медицинская школа в городе Сендай в 1736 году. В 1907 г. переименован в Императорский Университет Тохоку. В нем 10 факультетов, 15 направлений высшей школы. В состав университета входят несколько НИИ.

Сибирское отделение РАН взаимодействует с университетом Тохоку по 20 научным направлениям с 1992 года. Во время последней встречи ученые обсудили такие важные сферы сотрудничества, как составление и мониторинг базы данных горения сибирских лесов, растительные биотехнологии для фруктовых культур, разведка нефти с помощью электромагнитных методов. Главным итогом встречи стало подписание меморандума о сотрудничестве между Университетом Тохоку и отделением РАН в Сибири. Университет учреждает свой российский офис в СО РАН. Меморандум действителен в течение пяти лет.