Орловские рысаки покоряют Корею

Девять молодых орловских рысаков пополнят парадный эскадрон главы Северной Кореи Ким Чен Ира.

Как рассказали корреспонденту «АН» на Алтайском конном заводе, где и куплены животные, рысакам по три-четыре года. Среди них пять жеребцов и четыре кобылы. В составе эскадрона им предстоит участвовать в парадах и других торжественных мероприятиях, которые очень любят проводить корейцы.

Точную стоимость рысаков узнать не удалось, но, как показывает практика, на рынке каждое такое животное может стоить не менее 5 тыс. долларов.

Алтайский конезавод – одно из старейших предприятий в России. Ему уже 103 года. Специализируется на выращивании орловских рысаков, не раз устанавливавших мировые рекорды в беге на различные дистанции.