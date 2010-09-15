Орловские рысаки покоряют Корею
№ 36(226) от 16.09.2010 [«Аргументы Недели », Григорий ДЕРМЕНЖИ ]
Девять молодых орловских рысаков пополнят парадный эскадрон главы Северной Кореи Ким Чен Ира.
Как рассказали корреспонденту «АН» на Алтайском конном заводе, где и куплены животные, рысакам по три-четыре года. Среди них пять жеребцов и четыре кобылы. В составе эскадрона им предстоит участвовать в парадах и других торжественных мероприятиях, которые очень любят проводить корейцы.
Точную стоимость рысаков узнать не удалось, но, как показывает практика, на рынке каждое такое животное может стоить не менее 5 тыс. долларов.
Алтайский конезавод – одно из старейших предприятий в России. Ему уже 103 года. Специализируется на выращивании орловских рысаков, не раз устанавливавших мировые рекорды в беге на различные дистанции.
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