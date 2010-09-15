Неблагоприятные места

На региональных и муниципальных выборах осени 2011 года в ряде регионов для партии власти могут сложиться не вполне комфортные условия.

По мнению аналитиков, это Иркутская, Калининградская и Свердловская области. Причем такая ситуация складывается для единороссов главным образом из-за того, что губернаторы этих областей «варяги» из федерального центра. Они не сумели найти общий язык с местными элитами.

В той же Калининградской области москвич Г. Боос много обещал, но не сумел ни купить, ни запугать лидеров оппозиции. Сторонника жесткой линии в отношении оппозиции – начальника УФСБ России по Калининградской области – перебросили в Краснодарский край. А главный милиционер области является сторонником компромисса и давить оппозицию не желает.

Региональные политики в Иркутской области считают, что губернатор Дм. Мезенцев ведет себя подобно М. Горбачеву: много и красиво говорит, но ситуацию не держит. Хотя особо региональным элитам и оппозиции и не вредит. А в области, причем в элитах, все растут и претензии к федеральному центру из-за деятельности в этом регионе

РУСАЛА. Например, из-за пуска того же Байкальского ЦБК. Но владелец РУСАЛА пользуется поддержкой Москвы.

А в Свердловской области г-н Мишарин, похоже, просто слабак. В отличие от Э.Росселя он не сумел удержать противоборствующие группы региональной элиты «в узде».

Все они – назначенцы «Единой России». Так что партии власти предстоит приложить титанические усилия, чтобы выиграть предстоящие выборы в этих регионах.