В конце прошлой недели после почти двухмесячных переговоров и отказов руководство НХЛ все же утвердило контракт Ильи Ковальчука с «Нью-Джерси Дэвилз».

Срок соглашения – 15 лет, за которые российский хоккеист заработает 100 млн. долл. (из них 90 млн. за первые 10 лет). Это вторая по размерам сделка в истории НХЛ, первым является договор Александра Овечкина с «Вашингтоном» – 124 млн. долл. на 13 лет. Утверждая контракт Ильи, НХЛ удалось вынудить профсоюз игроков лиги на поправки к коллективному соглашению, затрудняющие в будущем подписание сверхдлинных соглашений.

Средняя зарплата по контракту Ковальчука – 6,666 млн. долл. за сезон, ну разве не «дьявольское» число! Хотя игрок может быть по-настоящему довольным без всякой мистики. Он действительно горел желанием выступать именно в НХЛ и конкретно в «Нью-Джерси». Ему нужны были сильный клуб, стабильность и большой престижный город. Теперь в карьере Ковальчука возможны еще две Олимпиады, реальные шансы стать многократным победителем Кубка Стэнли. Стабильность гарантирована тем, что первые шесть лет «Дьяволы» не имеют права ни поменять Илью, ни даже вывести его на драфт отказов. Наконец, городок Ньюарк, конечно, не комфортная Атланта, но там Ковальчук будет только работать. До «столицы мира» – Нью-Йорка – буквально рукой подать (до Манхэттена около 30 км). Так что форварду, его супруге, трем детям будет где и по жизни развернуться.