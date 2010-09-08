Министр Фурсенко предлагает оставить школы без педагогов

Глава Министерства образования и науки Андрей Фурсенко заявил журналистам, что в российских школах гораздо больше учителей, чем нужно. Их численность, по мнению министра, можно сократить примерно на 200 тыс. человек. При этом Министерство образования само увольнениями заниматься не будет, а может только рекомендовать школам, сколько педагогов и в какие сроки необходимо уволить.

- В Европе на одного учителя приходится в среднем 13–15 учеников. У нас – 9–10, – пояснил министр.

В настоящий момент в России около 13 млн. школьников. И их число в ближайшее время существенно не вырастет. Рост начнется не ранее 2015–2016 годов.

– Чтобы выйти на соотношение хотя бы десятилетней давности, нам нужен 1 миллион учителей. А их около 1,2 миллиона. То есть потенциал для сокращения – 200 тысяч человек, – заявил Фурсенко. – И для создания хороших школ необходимо передавать их в руки хороших управленцев.

Напомним, что оптимизация, по Фурсенко, уже лишила страну более 14 тыс. школ, и огромное количество педагогов стали безработными. В то же время в школу, по данным «АН», не ходят примерно 4 млн. российских детей.