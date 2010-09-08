«Булава» к пуску готова
№ 35(225) от 09.09.2010 [ «Аргументы Недели » ]
Возможно, новый запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» будет произведен уже в конце этой недели. Пока он планируется на период с 9 по 12 сентября. Источник «АН» в Главном штабе ВМФ заверил, что к новой попытке все готово.
«Если все будет хорошо – это огромный успех. Если опять запуск будет признан неудачным, то будут разбираться в причинах столько времени, сколько нужно. Но тогда реальней – следующий год», – уточнил он.
Напомним, что испытания «Булавы» приостанавливали много раз. В основном, по официальной версии, из-за производственного брака. Первый в этом году пуск ракеты был назначен на 10–11 августа. Но был перенесен. В числе причин выдвигались даже лесные летние пожары. Всего в 2010 г. было запланировано три испытательных пуска.
На сегодня только 5 из 12 пусков ракеты были признаны удачными. «Булава» должна стать основным вооружением стратегических атомных подводных лодок проекта 955/955А/955У «Борей».
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