Госдума ответит за лесные пожары

Обсуждение проблем лесной отрасли (и как следствие – оптимизации Лесного кодекса) на президентском уровне депутаты предварили дискуссией в Думе.

Оппозиция, критиковавшая правительство в дни буйства лесных пожаров, логическим образом перевела критику в адрес парламентского большинства.

– Парламентское большинство раз за разом во все более грубой форме демонстрирует, что не намерено прислушиваться к оппозиции, но все чаще услужливо прогибается перед правительством, – возмущался с трибуны глава фракции «Справедливая Россия» Николай Левичев.

Оценивая последствия климатической аномалии минувшего лета, г-н Левичев был далек от того, чтобы всю вину за бедствия сводить к природным катаклизмам. По его словам, «аномальные политические явления чреваты для людей тяжелыми последствиями в неменьшей степени, чем капризы стихии».

– В очередной раз можно было убедиться, что искусственное отстранение оппозиции от принятия решений обходится народу очень дорого.

В этой связи глава справороссов привел пример Лесного кодекса, за отклонение которого тщетно билась оппозиция. «Единая Россия» встретила нападки с готовыми возражениями. Председатель Госдумы Б. Грызлов, в частности, заявил, что «лес был передан субъектам РФ по их настоятельным просьбам». Но он предложил создать межфракционную рабочую группу по изменению законодательства для предотвращения последствий природных аномалий.