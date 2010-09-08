В Европе не будет ни папы, ни мамы

Как пишет немецкая газета Die Welt, в последнее время Совет Европы серьезно озаботился борьбой с сексизмом – дискриминацией человека по признаку пола. Первым делом депутаты намерены отказаться от так называемого сексистского языка. Для начала хотя бы в официальном обращении. Подобные требования выдвигаются ко всем 47 членам Совета Европы.

По мнению парламентариев, представление женщин в их традиционной ролевой модели препятствует их равенству с мужчинами. А это противоречит резолюции Парламентской ассамблеи Совета о равенстве полов.

Первой взяла под козырек Швейцария. В столичном Берне в официальном обращении теперь употребляются только «гендерно-нейтральные термины». Проще говоря, вместо слов «мать» и «отец» там теперь принято говорить «родитель» или «родители».

А началось все с обращения швейцарского депутата Дорис Штамп. Она потребовала, чтобы женщин больше не изображали «пассивными и второсортными существами, матерями или сексуальными объектами».

История повторяется. Подобные попытки были в начале XX века в молодой советской республике. Тогда слова «мужчина» и «женщина» были заменены одним – «товарищ».