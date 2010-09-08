Грызлов уходит через год?

В последнее время высшие функционеры партии «Единая Россия» стали активно обсуждать тему о том, кто будет председателем Государственной думы (ГД) будущего созыва.

Нынешний спикер Госдумы Борис Грызлов занимает этот пост уже два срока подряд. Поэтому, по мнению высокопоставленных единороссов, на третий срок его выдвигать нельзя. Такого не позволил себе даже лидер партии Владимир Путин, который ушел с поста президента после двух сроков подряд.

Напомним, что следующие выборы в ГД состоятся в декабре 2011 года.