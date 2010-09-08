Памяти Артема Боровика

13 сентября исполнилось бы 50 лет замечательному журналисту Артему Боровику. Вспоминает президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Михайлович Сагалаев.

- Безусловно, он был одной из самых крупных, ярких фигур в журналистике той непростой эпохи. Это был человек не только мужественный, исповедующий принципы честной журналистики, но и в каком-то смысле намного опередивший свое время. Он владел теми навыками журналиста, которые и сегодня освоили не все работающие в СМИ. Он знал несколько языков, был в горячих точках планеты и глубоко знакомился с опытом работы зарубежной прессы. Он был чрезвычайно мобильным человеком и профессионалом. Для него стремительные передвижения по миру и стремление оказаться в гуще событий – были частью его природы – и журналистской и человеческой.

Он работал и в печатной прессе, в газете «Совершенно секретно», которая рождалась легендарным Юлианом Семеновым и совершенно оправданно и логично стала при Артеме Боровике очень популярным и заметным изданием. Он блестяще владел навыками работы на телевидении и сделал целый ряд фильмов и программ, которые сегодня являются бесценными свидетельствами того времени.

Артем вырос в замечательной семье, я дружу с его отцом и матерью. От Генриха Боровика он унаследовал блистательные литературные и журналистские способности. Тепло его души, доброта и проницательность, светившиеся в его глазах, это тоже семейное качество. И сегодня все, кто знал, продолжают его помнить и любить. Молодое поколение продолжает читать его книги и книги о нем. Скоро выйдет новый сборник, посвященный Артему Боровику. Это еще одно свидетельство того, что такие звезды журналистики продолжают светить и после своей безвременной смерти.