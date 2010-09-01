Информационное сообщение

В четверг 2 сентября 2010 г. проведена учредительная конференция по созданию общественной организации «Союз народных депутатов».

Она объединила народных депутатов СССР и РСФСР, депутатов Госдумы, а также депутатов регионального и муниципального уровней.

Цель учреждения данной организации – использование опыта и знаний депутатов всех уровней в интересах развития гражданского общества, решения актуальных социально-экономических проблем большинства населения и во благо процветания и укрепления России.

В составе учредителей народные депутаты СССР Полторанин М.Н., Беляев В.Н., Бушуев В.В., Блохин Ю.В., Бочаров М.А., Казамаров А.А., народные депутаты РСФСР Абдулатипов Р.Г., Бабурин С.Н., Подопригора В.Н., Угланов А.И., Камчатов В.Ф., Рассказов В.П., Евдокимов В.И., депутаты Государственной Думы Коржаков А.В., Юдин В.И., Медиков В.Я. и др.

Председатель оргкомитета, народный депутат СССР и РСФСР Бочаров М.А.