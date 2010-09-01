Сборная России накануне скандала

Судя по всему, питерский «Зенит» не хочет, чтобы защитник Александр Анюков и полузащитник Владимир Быстров сыграли за футбольную сборную России против Андорры и Словакии.

В начале этой недели игроки национальной команды России провели в Москве сбор перед стартовыми матчами чемпионата Европы – 2012 против Андорры (3 сентября в гостях) и Словакии (7 сентября дома). Главный тренер Дик Адвокат проверил готовность наших сильнейших футболистов и неожиданно для многих объявил, что Александр Анюков слишком устал. Да и Владимиру Быстрову лучше будет пропустить отборочные матчи в Андорре и Москве.

«Что за ерунда? – спросит любой мало-мальски осведомленный болельщик. – Анюков провел с марта 23 матча за клуб и сборную во всех турнирах (правда, 7 их них в августе). Быстров и того меньше – 18. Когда успели устать?» По мнению экспертов, руководство «Зенита» с согласия бывшего президента питерского клуба, а ныне главы РФС Сергея Фурсенко, намеренно организовало «передышку» для своих игроков. «Зенит» идет к чемпионству, Анюков и Быстров – лидеры команды – еще как пригодятся. А у Андорры и Словакии мы и так должны выигрывать.

Гораздо хуже, если «отгулы» обоих футболистов связаны с допингом, разговоры об использовании которого в «Зените» идут все чаще. Впрочем, в любом случае об интересах сборной ее руководство, похоже, думает в последнюю очередь. А ведь даром очки нам ни Андорра, ни Словакия не отдадут.