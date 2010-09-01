Маньяк совращал спящих девушек

СКП РФ по Волгоградской области возбудил уголовное дело по факту изнасилования нескольких девушек.

Насильник задержан, но пока отказывается от дачи показаний, – сообщил «Аргументам неделi» руководитель следственного отдела Дмитрий Канонеров. – Мы ищем и других жертв его преступлений. Пока удалось найти троих потерпевших.

– Схема «знакомства» была проста. Симпатичный юноша с шиком подъезжал к девушкам, которые ловили маршрутку или дожидались такси, предлагал подвезти, а дальше — действовал по ситуации. Своей последней «попутчице» он, к примеру, поведал о недавно родившемся племяннике и предложил выпить за здоровье новорожденного. 24-летняя девушка, чуть поколебавшись, согласилась на предложение галантного Руслана – именно так он ей представился. Сделав три глотка мартини, она потеряла сознание и очнулась в реанимации наркодиспансера.

– Ни одна из жертв не помнит ничего, что происходило после принятия спиртного, – рассказал нам следователь СКП Алексей Шуклов. — Всех их привозили с улиц врачи «скорой помощи»: «ухажер» просто выкидывал полураздетых девушек на улицу. Одной из них пришлось провести в реанимации четыре дня, ее состояние было критическим.