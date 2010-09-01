На Сахалине появились лигры

Передвижной зоопарк «Лигер» приехал в город Корсаков Сахалинской области из Владивостока. И привез очень редких животных.

Теперь жители Корсакова могут увидеть с близкого расстояния леопардов, медведей, барсуков, а также тигров, оленей и обезьян. Но главная гордость зоопарка – два лигра – Алена и Кузя. Это тигрята-львята, дети льва Графа и тигрицы Графини. В дикой природе лигры не рождаются. Новый вид кошачьих существует только в цирках и зоопарках. Несколько лет назад тигрица со львом по собственной инициативе стали жить вместе.

– Граф и Графиня переломали перегородку и даже подрались немножко, – рассказывает Инга Кобзаленко, дрессировщица. – Сотрудники зоопарка попробовали их разъединить, но ничего не получилось.

Возможность появления совместных детенышей львов и тигров составляет всего 1–2%. И не каждый зоопарк в мире может обзавестись лигром. В мире сегодня насчитывается всего 10 лигров. Срок жизни у них гораздо короче, чем у исходных видов. Но они значительно крупнее своих родителей. Окрас – сочетание львиного и тигриного, у самцов чаще всего есть грива. Гибрид львицы и тигра называется тигеон.