На Сахалине появились лигры
№ 34(224) от 02.09.2010 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]
Передвижной зоопарк «Лигер» приехал в город Корсаков Сахалинской области из Владивостока. И привез очень редких животных.
Теперь жители Корсакова могут увидеть с близкого расстояния леопардов, медведей, барсуков, а также тигров, оленей и обезьян. Но главная гордость зоопарка – два лигра – Алена и Кузя. Это тигрята-львята, дети льва Графа и тигрицы Графини. В дикой природе лигры не рождаются. Новый вид кошачьих существует только в цирках и зоопарках. Несколько лет назад тигрица со львом по собственной инициативе стали жить вместе.
– Граф и Графиня переломали перегородку и даже подрались немножко, – рассказывает Инга Кобзаленко, дрессировщица. – Сотрудники зоопарка попробовали их разъединить, но ничего не получилось.
Возможность появления совместных детенышей львов и тигров составляет всего 1–2%. И не каждый зоопарк в мире может обзавестись лигром. В мире сегодня насчитывается всего 10 лигров. Срок жизни у них гораздо короче, чем у исходных видов. Но они значительно крупнее своих родителей. Окрас – сочетание львиного и тигриного, у самцов чаще всего есть грива. Гибрид львицы и тигра называется тигеон.
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