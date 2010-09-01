У чеченцев будет свое кино

В Чечне решили приступить к собственному национальному кинопроизводству.

Развивать его помогут республике специалисты с «Мосфильма». Они намерены не только консультировать сотрудников недавно созданного «Чеченфильма», но и предоставят свою материально-техническую базу. Об этом будет сказано в партнерском соглашении, которое сейчас готовится к подписанию, – рассказали корреспонденту «АН» на «Мосфильме».

В попечительский совет новой чеченской студии вошли помимо президента республики Рамзана Кадырова Иосиф Кобзон, Зураб Церетели, Карен Шахназаров.

По словам директора «Чеченфильма» Инала Шерипова, его студия не собирается снимать коммерческое кино и намерена взять за образец не голливудские, а европейские картины. В Чечне верят, что скоро их актеров будет знать вся Россия. Так же, как и Асет Вацуеву – в свое время популярную ведущую новостей на одном из центральных телеканалов.

Кроме того, в Грозном хотят организовать у себя ежегодный международный кинофестиваль. Ближайший из них предполагается провести в апреле будущего года.