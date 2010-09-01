Из-за нищеты Латвия стала крупным экспортером золота и автомобилей

Мировой финансовый кризис поставил Латвию в сложное положение. Чтобы свести концы с концами, латыши в массовом порядке понесли золотые украшения в ломбарды и специализированные фирмы. Там их с удовольствием покупают, а затем перепродают за рубеж для переплавки в слитки и инвестиционные монеты. Об этом сообщает издание Latvijas Avize.

Причем сейчас эта тенденция идет вразрез с мировой – за рубежами Латвии люди избавляются от бумажных купюр и охотно покупают золото. Но погрязшим в кредитах и долгах латышам позарез нужны деньги. Поэтому они вынуждены снимать с себя кольца и цепочки и нести в скупку.

Похожая ситуация происходит и с автомобилями. Из-за неплатежеспособности граждан страны большое количество машин, купленных в кредит, было конфисковано банками. Их, в отличие от недвижимости, можно с выгодой реализовать за границей – там они продаются быстрее и за более высокую цену.

За 2009 г. Латвия уже экспортировала автомобилей на сумму около 150 млн. евро. Кроме Европы автоконфискат направляется в Азию, Австралию, Южную Америку и даже в Центральную Африку. Именно так страна, не имеющая ни месторождений золота, ни собственного автопрома, превратилась в экспортера этих товаров.

Но что будет, когда накопленные в тучные годы запасы кончатся?