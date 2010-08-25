Мила Йовович приняла предложение Федора Бондарчука

Официально подтвердилось начало съемок фильма «Зимняя королева» по роману Бориса Акунина «Азазель». Главную роль в фильме сыграет звезда Голливуда с русскими корнями Мила Йовович («Пятый элемент»). Об этом «АН» рассказал источник на киностудии «Мосфильм».

Мила Йовович в июле с.г. уже была в Москве: она провела две недели на съемках комедии «Выкрутасы» (премьера в ноябре с.г.). После окончания съемок Мила Йовович приняла предложение – сыграть в новом проекте Федора Бондарчука. Переговоры по этому поводу велись с актрисой еще в конце 2009 года. Но свое «да» она сказала только теперь. И уже в середине осени звезда Голливуда снова приедет на съемки в Россию. Фильм «Зимняя королева» будут снимать в Санкт-Петербурге и Будапеште, так как именно эти города лучше всего передают атмосферу конца XIX века. Йовович сыграет коварную красавицу Амалию Бежецкую. В роли молодого Эраста Фандорина будет занят другой актер русского происхождения, восходящая звезда Голливуда (и сын известного советского фигуриста Виктора Ельчина) Антон Ельчин («Полиция Нью-Йорка», «Терминатор: да придет спаситель»). Бюджет картины – 35 млн. долларов.