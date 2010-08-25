Экс-кандидат в президенты едет в Украину
№ 33(223) от 26.08.2010 [ «Аргументы Недели » ]
В конце лета – начале осени бывший член Совета Федерации Умар Джабраилов может занять должность заместителя торгпреда России на Украине. Возможно, он будет назначен и собственно руководителем торгпредства. Не исключено, что это назначение делается по просьбе Р. Кадырова, который хочет «зайти на Украину» принять участие в разделе украинских активов между российскими компаниями.
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