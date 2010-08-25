В прошлое воскресенье на тренировочной базе в Новогорске игрокам ОХК «Динамо» был представлен новый советник президента клуба Михаила Тюркина – великий форвард бело-голубых Александр Мальцев.

Двухкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира всю свою яркую карьеру – с 1967 по 1984 год – выступал исключительно за «Динамо». «Когда мы только пришли в клуб, то сразу объявили об одном из важных направлений предстоящей работы, – прокомментировал для «АН» Михаил Тюркин. – О том, чтобы динамовские легенды были в почете и помогали первой команде, нашей молодежи, детям из спортшколы добиваться больших успехов. Первым шагом стало приглашение Александра Овечкина. Он, конечно, напрямую с ветеранами не связан. Но звездный воспитанник клуба сразу принес очевидную пользу. Овечкин привлек дополнительное внимание к «Динамо», занимается с мальчишками, помог им клюшками, консультировал по вопросам состава главной команды. Затем было сделано предложение Александру Мальцеву. Оба моих советника официально включены в штат, получают достойную зарплату. Конкретно Александр Николаевич будет присутствовать на всех домашних матчах ОХК «Динамо». Одно это даст главной команде дополнительные силы и мотивацию. После окончания каждой игры вместе с руководством команды, как это было заведено у нас еще в ХК МВД, будет приходить в раздевалку и профессионально оценивать действия хоккеистов. Кроме того, Мальцев станет обязательно заниматься с воспитанниками клубной спортшколы. Как и в случае с Овечкиным, лучше один раз показать, чем сто – рассказать.