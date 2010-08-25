Богатыря пропишут в «былинном» парке

Скоро в Брянске, за Черным мостом через Десну, у дороги, которая ведет в древний русский городок Карачев, появится 9-метровый бронзовый памятник Илье Муромцу. Восседающий на гнедом коне богатырь целится из лука в спрятавшегося на дереве Соловья-разбойника.

По преданиям, бой Ильи Муромца с Соловьем-разбойником произошел недалеко от Карачева, у села Девять Дубов, где по пути в Муром богатырь и победил злодея. Памятник станет лицом «былинного» парка Брянска площадью 3,5 га. Его архитектурно-планировочное решение разработали в проектном институте «Брянскгражданпроект».

Как рассказала «Аргументам неделi» главный архитектор проекта Нина Корнеева, витиеватые дорожки приведут к Заколдованным мосткам через Волшебную каменную речку, затем к знакомому по сказкам Путевому черному камню с Мудрым вороном наверху. Пойдешь налево – повстречаешься с Аленушкой на берегу Мутного озера. Направо пойдешь – попадешь в детский городок. Парк будет полностью приспособлен для людей с ограниченными возможностями.