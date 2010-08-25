В Кузбассе разрешили жениться в воскресенье
№ 33(223) от 26.08.2010 [«Аргументы Недели », Екатерина ДУВАНИДИ ]
Воскресенье - выходной день у загсов, и всем желающим зарегистрировать свои отношения 10.10.10 органы отвечали отказом. Однако тех, кто захотел пожениться в день «трех десяток», было так много, что загсы сдались. Как сообщили «Аргументам неделi» в Управлении загс по Кемеровской области, сейчас идет оповещение городских и районных загсов о том, что браки заключать в этот день все-таки будут. Те жители Кузбасса, которым ранее отказали, могут прийти и подать заявление повторно.
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