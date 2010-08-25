В. Янукович засобирался в Китай

Причем визит готовится в пожарном порядке. В Москве это спровоцировало сильное подозрение в желании украинцев перехватить китайских денег и соскочить с крючка.

Тем временем в украинских политических кругах заговорили о том, что Янек якобы пересмотрел свои взгляды на московских дуумвиратов после пожаров в России. И решил, что они слабее, чем он думал. Поэтому президент Украины несколько распрямился и расправил плечи. И не сидит в Крыму «совсем тяжелый», не зная, что ему делать с требованиями «Москвы», аппетиты которой все растут и растут.

Тем временем для «Москвы» уже «зазвенел первый звоночек» таких изменений состояния и взглядов В. Януковича. Украина будто бы попросила Черноморский флот России освободить часть причалов в Севастополе. Это мотивируется тем, что причалы нужны ей под скорое увеличение объемов морской торговли. Прежде всего – с Китаем.