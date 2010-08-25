Академия приватизации не подлежит

В рамках проводимой реформы военного ведомства планировалось сдать в аренду или вывести из федеральной собственности и выставить на торги здание Военной академии Генерального штаба, что на юго-западе столицы.

Эту идею активно лоббировал один из заместителей министра обороны, ответственный за пополнение военного бюджета. Обоснование было простое – резкое сокращение числа слушателей ВАГШ. В этом году в ВАГШ обучается только 16 слушателей. Причем лишь пятеро из них из военного ведомства.

«Нам пришлось долго убеждать глубоко гражданского человека, что это делать нельзя по многим причинам. В частности, потому что в академии расположен запасной командный пункт Минобороны», – говорит высокопоставленный офицер Генерального штаба.

По его данным, теперь принято другое решение – перевести ряд учреждений в ВАГШ, а их площади сдать в аренду или продать. В частности, к переезду уже готовится Институт военной истории Минобороны. Что будет с его зданием на Университетском проспекте, пока неизвестно.