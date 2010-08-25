В Россию привезли Татарина

Криминальный авторитет Владимир Татаренков (кличка – Татарин) выдан Грецией и доставлен в один из следственный изоляторов Красноярска.

На чужбине Татаренков был осужден на 14 лет за незаконное хранение оружия и использование поддельных документов. На волю он должен был выйти в 2013 г., но правоохранители из РФ ходатайствовали перед своими заграничными коллегами о досрочном освобождении авторитета.

У себя на родине Татарин прославился тем, что руководил оргпреступной группировкой, которая попыталась влезть в передел алюминиевого бизнеса. В результате через год команду Татарина разгромили – шестерых посадили, одного приговорили к смертной казни. Сам руководитель уехал за границу и был объявлен в розыск.

Когда он попался в Греции, россияне попросили на время вернуть его сюда для дачи показаний по делу Анатолия Быкова.

Быков тогда сам вынужден был скрываться за границей, а в России на него «вешали» кучу заказных убийств. В конце концов Быкова обвинили в заказном убийстве авторитета по кличке Паша-Цветомузыка.

Но Паша-цветомузыка оказался жив. Убийство, инсценированное оперативниками, на судей должного впечатления не произвело.

Тогда появилось видеообращение Владимира Татаренкова к согражданам, в котором он приписывал Быкову организацию целого ряда заказных убийств.

Но и эта информация не нашла подтверждения. В результате длительного судебного процесса Быков был осужден условно. Удалился от крупных бизнес-проектов и занялся более важными делами – развитием спорта и воспитанием молодежи. Татаренков же признался, что вся информация, изложенная в первом видео, им выдумана.

Теперь и Быков, и Татаренков, опять неподалеку друг от друга – в Красноярске. Один, правда, на воле, другой нет.