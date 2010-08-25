В Россию привезли Татарина
№ 33(223) от 26.08.2010 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]
Криминальный авторитет Владимир Татаренков (кличка – Татарин) выдан Грецией и доставлен в один из следственный изоляторов Красноярска.
На чужбине Татаренков был осужден на 14 лет за незаконное хранение оружия и использование поддельных документов. На волю он должен был выйти в 2013 г., но правоохранители из РФ ходатайствовали перед своими заграничными коллегами о досрочном освобождении авторитета.
У себя на родине Татарин прославился тем, что руководил оргпреступной группировкой, которая попыталась влезть в передел алюминиевого бизнеса. В результате через год команду Татарина разгромили – шестерых посадили, одного приговорили к смертной казни. Сам руководитель уехал за границу и был объявлен в розыск.
Когда он попался в Греции, россияне попросили на время вернуть его сюда для дачи показаний по делу Анатолия Быкова.
Быков тогда сам вынужден был скрываться за границей, а в России на него «вешали» кучу заказных убийств. В конце концов Быкова обвинили в заказном убийстве авторитета по кличке Паша-Цветомузыка.
Но Паша-цветомузыка оказался жив. Убийство, инсценированное оперативниками, на судей должного впечатления не произвело.
Тогда появилось видеообращение Владимира Татаренкова к согражданам, в котором он приписывал Быкову организацию целого ряда заказных убийств.
Но и эта информация не нашла подтверждения. В результате длительного судебного процесса Быков был осужден условно. Удалился от крупных бизнес-проектов и занялся более важными делами – развитием спорта и воспитанием молодежи. Татаренков же признался, что вся информация, изложенная в первом видео, им выдумана.
Теперь и Быков, и Татаренков, опять неподалеку друг от друга – в Красноярске. Один, правда, на воле, другой нет.
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