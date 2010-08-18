Отсидеть за убийство можно с отсрочкой в 14 лет

Суд г. Иркутска приговорил А. Шавенкову к трем годам лишения свободы, причем в тюрьму ее реально посадят только в 2024 году. Такое неоправданно мягкое наказание подсудимой назначили за то, что она убила одного человека, а второго сделала инвалидом.

В декабре 2009 г. А. Шавенкова, управлявшая автомобилем «Тойота», сбила сестер Пятковых, стоявших на тротуаре. Вместо того чтобы помочь пострадавшим, она стала осматривать повреждения своей машины. Совесть А. Шавенкову не мучает до сих пор: она не заплатила компенсацию ни пострадавшей, оставшейся инвалидом, ни родственникам погибшей женщины.

Тем не менее суд назначил виновнице ДТП символическое наказание: три года колонии-поселения. Под предлогом того, что у Шавенковой маленький ребенок, отбывание срока отложили на 14 лет. «Я даже сомневаюсь, что она когда-нибудь действительно сядет в тюрьму, – комментирует известный адвокат Игорь Трунов. – Суд может по закону освободить осужденного от отбывания наказания после того, как ребенку исполнится 14 лет».

Скорее всего, так и будет. А. Шавенкова – не простая смертная, а дочь председателя Иркутского областного избиркома Л. Шавенковой.