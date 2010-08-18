Неудачливый шпион

Согласно официальной информации, сотрудник Службы внешней информации Румынии Габриэл Греку, который работал в посольстве этой страны в Москве, покинул Россию. Напомним, что он был задержан при получении от россиянина секретной информации военного характера и был объявлен персоной нон грата.

Как стало известно «АН», Греку интересовался военными складами бывшей 14-й армии, размещенными в Приднестровье. Особенно его интересовали сроки вывоза военного имущества и система охраны складов.

В ФСБ и Минобороны России отказались комментировать эту информацию. Однако источник в военном ведомстве заявил «АН», что «была получена упреждающая информация по проведению разведывательных подходов к россиянам, владеющим данными о составе вооружений и боеприпасов, находящихся на этих складах. А главное – к системе их боевого охранения. Мы передали эту информацию в соответствующую инстанцию».

Какое вооружение находится на огромных складах 14-й армии – закрытая информация. Однако известно, например, что там хранятся батальонно-полковые противотанковые ракетные комплексы «Корнет», которые давно интересуют технические подразделения разведок стран НАТО.

Российская военная группировка в Приднестровье насчитывает 1,5 тыс. военнослужащих. 400 человек имеют статус миротворцев, остальные охраняют военные склады в селе Колбасном.