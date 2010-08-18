Московский Кремль стал предметом судебного разбирательства

Потомок Рюриковичей и президент фонда содействия национальному и религиозному согласию «Княжеский» Валерий Кубарев ставит перед собой амбициозную задачу. По его мнению, вместе с Российской Федерацией Кремлем должен управлять он.

Для этого Кубарев добивается от правительства заключения договора о совместном пользовании самым известным зданием в Москве.

На днях состоялось заседание столичного Арбитражного суда. На нем было принято решение затребовать копии технических паспортов либо информацию относительно наличия кадастрового номера у зданий и сооружений Московского Кремля. Следующее заседание назначено на 18 октября.

Как пояснил «АН» сам потомок Рюриковичей, он понимает – выиграть дело на территории России ему не удастся. Поэтому после прохождения всех возможных инстанций намерен обратиться в Европейский суд по правам человека. А его решения обязательны для выполнения.

– Мною движет не финансовая выгода. Я считаю, что некоторые помещения в Кремле мы могли бы использовать для собрания нашего фонда, для духовной и религиозной работы. В стране много потомков дворян и купцов, сохранились их родовые гнезда. Но они фактически захвачены теми, кто не имеет на это никакого права. Поэтому пока не будет полноценного закона о реституции – на земле русской не будет согласия и примирения. Так что наш шаг символический, мы бьем в самое больное место власти, – заявил Кубарев «АН».