Грузия осталась без русского хлеба

Запрет на вывоз российской пшеницы за рубеж поставил страны – импортеры зерна в сложное положение. В Египте за хлебом уже выстраиваются огромные очереди, которые сопровождаются сильными давками. В одной из них погиб молодой египтянин.

Такое положение дел для Египта неудивительно – эта перенаселенная арабская страна (78 млн. человек) является основным импортером пшеницы из России.

Удивило другое. Многим казалось, что Грузия давно живет самостоятельно и никак не зависит от России, тем более в вопросе продовольственной безопасности. О широко распиаренных успехах Тбилиси в области экономики известно всем.

Но неожиданно выяснилось, что Грузия до последнего времени удовлетворяла свои потребности в пшенице в основном за счет импорта из России. И теперь стране нужно срочно найти альтернативных поставщиков.

Сделать это непросто. Как заявил глава крупнейшего в Грузии импортера зерна компании «Агроком» Кетеван Кублашвили, завозить в страну пшеницу из США, Канады и Европы будет значительно дороже.

Оказывается, российская пшеница обходилась Грузии в 260 долл. за тонну. Покупка ее в других странах выйдет значительно дороже – 350–380 долларов. Все это, естественно, отразится на стоимости хлеба в Грузии. Независимые аналитики предполагают, что в ближайшее время цена на него может вырасти в два раза.