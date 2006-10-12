Модно быть дворянином

Среди именитых людей нашей страны уже давно стало модным иметь про запас какой-нибудь титул. Стать, например, графом, бароном, князем или виконтом. Примеров этому достаточно - первый президент Российской Федерации Борис Ельцин носит титул князя. Певица Алла Пугачева уже давно обзавелась титулом графини. Перечислять можно долго - различные звания и титулы сегодня имеют очень многие известные личности: среди них Павел Буре, Борис Березовский, Жорес Алферов. И в прин­ципе приобщиться к этому элитному обществу не так сложно.

Главным у российских дворян считается Российское дворянское собрание. Попасть туда стоит немалых трудов. Для этого будущим дворянам надо предоставить много документов, подтверждающих их происхождение. Их придется искать в свидетельствах о причислении к дворянскому роду и родословных книгах. Такие книги велись губернскими дворянскими собраниями. Сейчас они находятся в фонде Департамента герольдии Российского государственного исторического архива. Однако существует масса более простых путей.

В России и за рубежом зарегистрирована масса организаций, в названии которых присутствуют слова «дворян­ский» или «дворянство», вступив в которые человек может получить титул. Все зависит от суммы, которую желающий готов потратить на приобретение статусной приставки к имени. Например, Российское дворянское общество «Новая элита России». За 12 тыс. соискатель получит звание князя. С этого момента он сможет общаться с людьми своего круга, которые будут именовать его «Ваше сиятельство» или «Его светлость». За 8 тыс. можно стать графом. Кроме того, существует масса дворянских собраний или рыцарских орденов, которые также с удовольствием принимают в свой состав обеспеченных людей. Например, «Орден Справедливости» или «Международный Орден Святого Станислава Польского». Они также любезно «даруют» звания «хорошим» людям.

Есть и менее затратные способы. Титул шотландского лорда или ирландского барона дается в довесок к купленному квадратному футу или метру земли в Шотландии или Ирландии. Стоить это будет в разы дешевле - $200-300. Можно усыновить кого-нибудь из потомков немецких дворянских родов. По законам Германии, титул является частью официального имени.