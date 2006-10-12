Новый шприц разваливается в руках

Принципиально новый вид шприцов создан в Великом Новгороде. Профессор технического университета Борис Дикалов разработал шприц, состоящий из двух частей. Изобретение уже получило патент, но принцип его дейст­вия держится в секрете, известно только, что шприц после инъекции саморазрушается. Казалось бы, решена проблема передачи заболеваний через зараженную иглу, однако не спешите радоваться - саморазрушающиеся шприцы созданы давно, но в нашей стране они популярностью не пользуются.

Еще в 2003 году тот же профессор создал первую модификацию шприца, у которого после инъекции поршень застревает в цилиндре. Несмотря на простое решение застарелой проблемы, медицин­ские заводы так и не начали изготавливать такие шприцы, поскольку понимали, что покупатель - а это, как правило, медицинские учреждения - предпочтет старые одноразовые шприцы «многократного» применения. Ведь несмотря на то, что повторное применение одноразовых шприцов запрещено, эту практику продолжают не только наркоманы, но и небогатые медучреждения.

По данным Всемирной организации здоровья, ежегодно от повторного использования одноразовых шприцов 8-16 млн. человек заражаются гепатитом В, около 4 млн. человек - гепатитом С, около 100 тысяч - ВИЧ-инфекцией. В России и Украине около 80 процентов официально зарегистрированных случаев инфицирования связаны с использованием нестерильной зараженной иглы.

За рубежом уже создан саморазрушающийся шприц с несколько иным принципом действия - после введения лекарства поршень намертво скрепляется с цилиндром, а затем игла втягивается внутрь. В США, к примеру, запрещено пользоваться шприцами первого поколения, которые даже внешне отличаются от новейших модификаций