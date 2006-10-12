В России строят евротюрьмы

СИЗО европейского уровня возводится в рамках новой государственной программы. Он станет первым из 26 учреждений еврокласса, которые планируется построить в России.

Первые поселенцы, согласно планам, должны въехать в новую тюрьму в конце 2007 года. Всего изолятор рассчитан на 1500 человек. В камере будет содержаться максимум 6 человек. В холода помещения будут отапливаться теплым воздухом. Можно установить микроволновку, холодильник, телевизор. Общая стоимость изолятора, по словам чиновников, составляет около 500 миллионов рублей.

- Это будет новый изолятор, где соблюдаются не только санитарные нормы, но и свобода личности в хорошем смысле этого слова, - говорит председатель правительст­ва Самарской области Сергей Сычев. - Нам надо уходить от советской системы мест содержания под стражей, когда была антисанитария и просто уничижение человека.

По словам директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ Юрия Калинина, европей­ский «Ко­митет против пыток» уже ставил нормативы в 7 кв. метров на одного человека в СИЗО. «Мы пока добиваемся 4, - сказал Калинин, - а для больных подследственных - не меньше 6 кв. метров».

По новой программе развития тюрем, места ли­шения свободы также оснастят современными системами безопасности и предотвращения побегов. Уже этой осенью начнется эксперимент, когда осужденных ряда учреждений будут идентифицировать с помощью электронных браслетов.