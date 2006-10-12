В России строят евротюрьмы
№ 23(23) от 12.10.2006 [«Аргументы Недели », Мария КИСЕЛЕВА, Самарская область ]
СИЗО европейского уровня возводится в рамках новой государственной программы. Он станет первым из 26 учреждений еврокласса, которые планируется построить в России.
Первые поселенцы, согласно планам, должны въехать в новую тюрьму в конце 2007 года. Всего изолятор рассчитан на 1500 человек. В камере будет содержаться максимум 6 человек. В холода помещения будут отапливаться теплым воздухом. Можно установить микроволновку, холодильник, телевизор. Общая стоимость изолятора, по словам чиновников, составляет около 500 миллионов рублей.
- Это будет новый изолятор, где соблюдаются не только санитарные нормы, но и свобода личности в хорошем смысле этого слова, - говорит председатель правительства Самарской области Сергей Сычев. - Нам надо уходить от советской системы мест содержания под стражей, когда была антисанитария и просто уничижение человека.
По словам директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ Юрия Калинина, европейский «Комитет против пыток» уже ставил нормативы в 7 кв. метров на одного человека в СИЗО. «Мы пока добиваемся 4, - сказал Калинин, - а для больных подследственных - не меньше 6 кв. метров».
По новой программе развития тюрем, места лишения свободы также оснастят современными системами безопасности и предотвращения побегов. Уже этой осенью начнется эксперимент, когда осужденных ряда учреждений будут идентифицировать с помощью электронных браслетов.
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