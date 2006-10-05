Ракеты с космодрома «Свободный» больше не взлетают
№ 22(22) от 05.10.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Сегодня космодром «Свободный» в Амурской области - чуть ли не единственный высокотехнологичный инфраструктурный объект на всей территории Дальнего Востока. Он возник на базе расформированной ракетной дивизии в 1996 г. Со времени его создания было произведено пять запусков, и все они оказались удачными. В 1999 г. был заключен контракт с Израилем на запуск серии спутников-разведчиков серии «Эрос».
Но сегодня Министерству обороны РФ содержать космодром не по карману. Решен вопрос о его консервации.
Уже началось сокращение штатов. Около 5 тыс. человек оказались в подвешенном состоянии. А ведь на Дальнем Востоке крайне мало прогрессивных точек экономического роста, вокруг которых обычно и развивается социальная инфраструктура. В Амурской области сегодня есть только один перспективный (с учетом спроса на электричество в КНР) проект - Бурейская ГЭС. Про БАМ давно забыли, многие заводы и фабрики не работают.
Но российское правительство одобрило Федеральную космическую программу до 2015 г. Для ее реализации выделено более 27 млрд. рублей. На дальнейшее развитие амурского космодрома «Свободный» денег не дали.
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