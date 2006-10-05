С 1 октября у солдата зарплата увеличится в три раза

Приказ министра обороны №200 служивые скоро зачитают до дыр. Ведь согласно ему, с 1 октября 2006 года будет повышено денежное довольствие всех военнослужащих армии и флота.

Как пояснили корреспонденту «Аргументов неделi» в Министерстве обороны РФ, с учетом различных надбавок реальное повышение составит более 50%. А зарплата рядового-призывника увеличится со 100 до 300 руб.

Денежное довольствие людей в погонах оставалось неизменным с июля 2002 года. И вот наконец-то долгожданная прибавка.

Так, рядовой-контрактник будет получать за звание почти 460 руб. вместо прежних 360 и еще 1276 руб. вместо 1 тыс. руб. за службу на должности стрелка (гранатометчика).

Еще более значительно вырастут должностные оклады у офицеров и генералов. Например, у командира взвода он составит 2042 руб. (против 1,6 тыс.), у командира батальона - 2553 руб. (2 тыс.), у командира дивизии - 3574 руб. (2,8 тыс.), а у первого зам­министра обороны - 5629 руб. (раньше было 4,1 тыс.).

Вырастут в цене и офицерские звезды. Так, за звание прибавка для лейтенанта составит почти 190 руб., для капитана - 224 руб., для полковника - 299 руб., а для генерал-полковника - 398 руб.

От прежних нормативных актов по «денежному вопросу» новый приказ отличается универсальностью: в него включены все надбавки, введенные ранее другими приказами.

Например, за службу в так называемом Арбатском военном округе офицерам и генералам центрального аппарата Минобороны причитается ежемесячное денежное поощрение до 10,5 оклада по должности. Так, увеличение должностных окладов за службу в особых условиях, к которым отнесена служба в Москве и Санкт-Петербурге, повлечет для генерала увеличение его должностного оклада на 15%. Для солдата-контрактника и офицера - на 20%. Кроме того, офицер вправе рассчитывать на увеличение своего должностного оклада более чем в полтора раза в целях возмещения транспортных затрат при поездках на службу. С учетом действия всех надбавок реальное повышение денежного довольствия должно составить более 50%.