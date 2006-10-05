Су-34 сгорел в вагонной топке

Необычный случай произошел на станции Новосибирск. В милицию обратился пассажир поезда - авиаконструктор из Ульяновского проектного бюро. Он заявил о том, что из его багажа пропали секретные разработки для самолета Су-34. Как оказалось, пассажир дейст­вительно вез проектную документацию на Новосибирское авиационное производственное объединение. Схемы и чертежи незадачливый конструктор положил в картонную коробку.

Убираясь в купе перед прибытием, проводница заодно прибрала и, как ей показалось, никчемную картонную коробку. Добрая женщина увидела кучу непонятных бумаг и использовала их для разжигания вагонной печки.

«АН»: По-видимому, речь идет о военном бомбардировщике Су-34, который создан на основе платформы истребителя Су-27 и который именно сейчас запускается в массовое производство. К концу этого года новосибирские самолетостроители должны были поставить Минобороны две новенькие машины.