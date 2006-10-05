Пример Рузвельта заставит всех задуматься

Во вторник вечером Российское телевидение показало любопытный документальный фильм «Рузвельт».

С познавательной точки зрения фильм, безусловно, интересен для зрителя. Выдающийся американец, популярнейший человек, президент Франклин Рузвельт принял США в годы Великой депрессии и привел страну к победе в мировой войне.

Однако есть основания полагать, что документальный проект «Рузвельт» имеет еще и другое значение. И абсолютно не случаен. Как известно, Франклин Рузвельт занимал Белый дом три срока. И был бы выбран и в четвертый раз, если бы не умер в 1945 году.

По мнению наблюдателей, фильм преследует определенную цель. После его просмотра в сознании зрителя должно возникнуть убеждение, что три срока для президента - это совсем неплохо. Что три срока получают герои, любимцы и спасители нации.

Конечно, совершенно не обязательно, что американский пример может быть применим для российской действительности. Тем более что и Влади­мир Путин неоднократно высказывался, что он не намерен баллотироваться на третий срок. Да и Конституционный суд запретил проводить референдум по этому вопросу. Между тем фильм о выдающемся американце, по некоторым данным, обещает быть не последним аргументом в пользу возможного изменения соответствующего раздела Конституции России. Во всяком случае, сделать это желающих хватает. Мало того - их число растет.