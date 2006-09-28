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Дивиденды от «Роснефти» будут в 2007 году

№ 21(21) от 28.09.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Дивиденды от «Роснефти» будут в 2007 году

 

« Роснефть» продавала акции населению через Сбербанк, «Альфа-банк», «Газ­промбанк», «Уралсиб», «Атон», «Ренессанс Капитал», «Тройку Диалог», Deutsche UFG. Так что волноваться вам не стоит - вы приобрели бумаги у официального агента компании. Что касается письма из Москвы, то это обычная практика, когда отчеты рассылает центральный офис.

Акции вам не выдали на руки, потому что они хранятся в специальном месте, который называется депозитарий. Их три - депозитарий Сбербанка, Национальный депозитарный центр, Депозитарно-клиринговая компания. Сейчас все торги проводятся в электронном виде. Но у вас при этом должно иметься свидетельство о владении таким-то количеством акций.

Вопрос о дивидендах «Рос­нефть» будет рассматривать в начале следующего года. По словам аналитика ИК «Солид» Дениса Борисова, они ожидаются невысокими: в размере 10-15% от прибыли компании. Таким образом, на одну акцию придется около 1,3-1,5 рублей.

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